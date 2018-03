Триумфальное возвращение: новую Nokia размели с полок за 5 минут По теме: На выставке Mobile World Congress 2018 в Барселоне в прошлом месяце компания HMD Global выпустила 7 Plus вместе с несколькими другими телефонами, сообщает со ссылкой на "". Сегодня 7 Plus поступил в продажу в Китае через интернет-магазин JD.com. Стоимость модели с объемом памяти 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ составляет 2299 юаней (примерно $364, а вариант с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной обойдется в 2499 юаней (примерно $395). Согласно сообщению компании, ей удалось продать все телефоны только за 5 минут. Однако мы не знаем, сколько единиц было в этой первой продажи. Кроме того, компания объявила, что следующая продажа 7 Plus начнется 10 марта. В выпуске 7 Plus China появилось несколько изменений по сравнению с глобальной моделью, представленной на MWC. Смартфон оснащен 6-дюймовым IPS FullHD + дисплеем с разрешением экрана 2160 x 1080 пикселей. Дисплей имеет яркость 500 нит и защиту Corning Gorilla Glass 3.











