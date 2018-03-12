О роковой ошибке нынешнего президента России в своем блоге на «Обозревателе» рассказал журналист Матвей Ганапольский.

Журналист едко отмечает, что даже если бы в недавнем интервью Путина каналу NBC у того спросили, не травил ли он бывшего шпиона Сергея Скрипаля, хозяин Кремля высокомерно глянул бы на собеседника и развел бы руками. Путинские вранье и отрицание очевидных вещей Кремлем, о которых сегодня в буквальном смысле кричит весь мир, – главная ошибка нынешнего правящего в РФ режима.

Из-за Путина и Ко Россия сегодня — международный изгой, и ситуация только еще больше усугубляется.

«Следует ли хакерская нападение, появляются ли какие-то непонятные военнослужащие в Сирии, травят ли кого-то в какой-то европейской стране. Спросите себя сами, какие первые названия террористических стран вам приходят в голову. Конечно же, Северная Корея и Российская Федерация», — резюмирует Ганапольский.

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