Проект закона о «О Национальном бюро финансовой безопасности», разработанный с подачи президента страны, это не реформа, а попытка властей увеличить влияние на бизнес, сохраняя позорную практику «маски-шоу».

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Об этом в своем блоге на «Обозреватель» написал экс-глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат Сергей Рыбалка.

«Если Бюро сможет инициировать проверки бизнеса, то чем оно будет отличаться от уже известных всей стране налоговиков? С теми же «маски-шоу», но со значительно более широким кругом влияния? Разумеется, речь идет именно о влиянии. Я много говорил о позорном отношении власти к реформам на примере финансового сектора. Вот это — очередное доказательство. Если бы им была нужна реформа — они бы поработали над депутатским или правительственным проектом, и не теряли бы очередные два года», — написал он.

Народный депутат добавил, что при этом ключевое влияние на структуру предлагают предоставить президенту, который сможет назначать ее руководителя, хотя это не предусмотрено Конституцией страны.

«По моему мнению, если и создавать подобную новую структуру, то именно по принципам депутатского проекта, и однозначно в рамках Конституции Украины. С четкими процедурами конкурсов и жесткой ответственностью за преступный убыток, нанесенный гражданам и предприятиям», — отметил Сергей Рыбалка.

«Но параллельно нужно ограничить влияние прокуратуры на следствие и полностью убрать у СБУ следствие в сфере экономических преступлений. Пусть спецслужба занимается исключительно противодействием терроризму, контрразведывательной и разведывательной деятельностью. Достаточно выжимать взятки, помогать рейдерам или уничтожать бизнес по конкурентным или политическими заказами», — добавил он.

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