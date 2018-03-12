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Скандальна Самойлова представила пісню, з якою виступить на "Євробаченні" (ВІДЕО)
12.03.2018 17:58
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Скандально відома російська співачка Юлія Самойлова робить ще одну спробу вирушити на "Євробачення-2018" від Росії. Минулого року СБУ заборонило в'їзд Самойловій через те, що раніше вона незаконно перетинала кордон та їхала з концертом до Криму, тож Російська Федерація вирішила відправити зірку через рік, вже у Португалію.

Сьогодні Самойлова презентувала пісню. з якою виступить у Лісабоні у травні цього року.


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