|Скандальна Самойлова представила пісню, з якою виступить на "Євробаченні" (ВІДЕО)
|12.03.2018 17:58
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Скандально відома російська співачка Юлія Самойлова робить ще одну спробу вирушити на "Євробачення-2018" від Росії. Минулого року СБУ заборонило в'їзд Самойловій через те, що раніше вона незаконно перетинала кордон та їхала з концертом до Криму, тож Російська Федерація вирішила відправити зірку через рік, вже у Португалію.
Сьогодні Самойлова презентувала пісню. з якою виступить у Лісабоні у травні цього року.
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