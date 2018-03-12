Народный депутат Украины Надежда Савченко в настоящее время находится в ПАСЕ с рабочим визитом, в связи с чем не может явиться на допрос в СБУ. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе парламентария.

По полученным данным, Савченко намерена обсудить с евродепутатами вопрос освобождения украинских политзаключенных из РФ.

"Надежда Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или каких-либо других документов Надежда Викторовна, соответственно, не получала", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net, народного депутата Украины Надежду Савченко вызвали на допрос по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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