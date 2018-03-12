Такую новость в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погода возьмет «морозный реванш». «Снова начнет давить воздушная масса арктического происхождения и снижение температуры воздуха до -10…-12, а на северо-востоке до -12…-16 градусов», — рассказала синоптик.

Украину в ближайшие дни посетит новый циклон, он принесет в страну штормовой ветер и сильные осадки.

На предстоящие несколько дней погода будет влажная, во вторник, 13 марта, дожди ожидаются на западе Украины, а также в Одесской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях.

На ближайшую ночь Диденко прогнозирует до минус пяти градусов мороза на востоке, на 13 марта днем до плюс 9 и плюс 14 градусов тепла на западе и юге нашей страны.

В конце недели, как отметила Диденко, столица Украины город Киев тоже окажется в «зоне неблагоприятной погоды». Сюда придут морозы и осадки.

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