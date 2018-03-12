Всеобщее декларирование доходов обсуждается в Украине еще со времен Виктора Януковича. При этом до принятия в парламенте соответствующего законопроекта дело пока не дошло.

Президент Украины Петр Порошенко выступил за проведение налоговой амнистии в Украине, информирует svodka.net.

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Принятие закона о так называемом нулевом декларировании — разовом декларировании только имущества, которое не будет проверяться на законность происхождения, — позволит украинцам заплатить соответствующий налог, завести деньги в Украину и законно инвестировать средства в украинскую экономику, считает президент.

Об этом президент заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества в понедельник, 12 марта, в Киеве.

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«Я предлагаю еще раз возвратиться к обсуждению так называемой «нулевой» декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виновен, надо дать возможность каждому украинцу заплатить соответствующий налог, в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны», — сказал Порошенко.

Президент призвал присутствующих присоединиться к разработке законопроекта о так называемой «нулевой» декларации.

«Я не буду его подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить, в первую очередь, малый и средний бизнес», — отметил президент.

Как сообщали новости дня ранее, всеобщее декларирование доходов обсуждается в Украине еще со времен Виктора Януковича. При этом до принятия в парламенте соответствующего законопроекта дело пока не дошло.

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