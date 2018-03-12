Адвокат Илья Новиков сообщил, что после выборов президента в Конституционный суд России подадут жалобу по поводу регистрации кандидатом Владимира Путина. Новиков: Мы имеем дело с чем-то вроде суеверного страха побеспокоить верховную власть даже по мелочам Фото: Мустафа Умеров / Facebook "Ксения окончательно определилась с тем, что после выборов будет подана жалоба в Конституционный суд о нарушении ЦИК ч. 3 ст. 81 Конституции. Делать это до выборов нет смысла, мы наверняка получили бы короткую отказную отписку без шансов на нормальное обсуждение вопроса о предельном количестве президентских сроков и как их следует считать. Поэтому жалобу в КС будем готовить тщательно и подадим в течение этой весны", – рассказал он.Адвокат отметил ,что две необходимых для подачи жалобы инстанции в Верховном суде юристы Собчак уже прошли."У нас остается еще право два раза обратиться в главный суд в порядке надзора, и мы решили им воспользоваться, в основном для полноты картины. Для меня одна из целей этого процесса – зафиксировать положение дел на верхнем этаже российской судебной системе по состоянию на 2018 год. При этом в надзорной инстанции в качестве повода жалобы годится не любое нарушение закона, а только такое, которое нарушает единство судебной практики. Верховный суд нам такое нарушение подарил. Путина почему-то не признали заинтересованным лицом по иску, в результате удовлетворения которого он мог выбыть из гонки", – пояснил Новиков.Адвокат отметил, что ему непонятны мотивы судей."Не шло ведь речи о том, чтобы тащить президента в суд лично. Казалось бы, ничего не стоило посадить на соседний стул с представителями ЦИК представителя кандидата Путина. У меня такое чувство, что мы имеем дело с чем-то вроде суеверного страха побеспокоить верховную власть даже по мелочам. Если в президиуме на это смотрят иначе, теперь у них есть шанс высказаться", – подытожил он. https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10209482025047323 Собчак подала в главный суд России жалобу на регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты 14 февраля. В иске она просила суд отменить постановление ЦИК России от 6 февраля, которым действующий президент РФ был официально зарегистрирован кандидатом на пост главы государства. Суд отказал в удовлетворении иска и 26 февраля отклонил апелляцию Собчак на это решение.Собчак подчеркивала, что Путин уже трижды был президентом России и, в соответствии с конституцией РФ, больше не имеет права выдвигать свою кандидатуру на этот пост.Согласно ч. 3 ст. 81 конституции РФ, “одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд“. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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