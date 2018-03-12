По предварительной информации, у самолета отказал двигатель, но что на самом деле послужило причиной экстренной посадки воздушного судна, пока неизвестно, пишет со ссылкой на .

Из-за аварийной ситуации лайнер, следовавший из Бишкека в Баткен, вернулся в аэропорт почти сразу после взлета, сообщили пассажиры рейса в Facebook. Первым об этом написал певец Даир Исмадияров, который находился на борту самолета.

Информацию подтвердила пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт "" Алия Курбанова. По ее словам, самолет авиакомпании Tez Jet вылетел из столичного аэропорта в 14.22, после чего пилоты запросили разрешения на аварийную посадку из-за отказа левого двигателя. Воздушное судно благополучно приземлилось в 14.52, никто из 96 пассажиров не пострадал.

В самой компании сообщили, что "проверяют информацию", и воздержались от комментариев. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Так, сентябре 2016 года самолет авиакомпании Tajik Air совершил вынужденную посадку в аэропорту "", откуда вылетел несколькими минутами ранее.

Тем временем в сети обнародовали видео из салона самолета, на котором видно, что пассажиры молятся и плачут, пока пилоты совершают аварийную посадку.

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