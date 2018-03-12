Часть местных прихожан заявила, что в связи со своей патриотической позицией будут искать другое место для молитв.

В Запорожье руководство УПЦ Московского патриархата наказало своего священника Игоря Савву из-за молитвы за украинских военных, защищающих страну от агрессии РФ на Донбассе, информирует svodka.net.

Кроме того, он отказывался упоминать во время своих богослужений главу РПЦ Кирилла, передает ТСН.

При этом сам священник отметил, что не сильно расстроен своим отстранением.

«Вы знаете, этот процесс так давно идет, что сейчас я чувствую только облегчение и возвращаться совершенно нет желания. Но о прекращении служения, конечно, речь не идет», — написал он у себя в Facebook, комментируя свое изгнание из УПЦ МП.

Читайте: Российских полицейских в обязательном порядке заставили исповедаться у священников

Как отмечается, Савву часто предупреждали о наказании, а 11 марта представители Запорожской епархии УПЦ МП пришли в церковь в сопровождении неизвестных лиц и сообщили, что больше он служить здесь не будет.

В свою очередь часть местных прихожан заявила, что в связи со своей патриотической позицией будут искать другое место для молитв.

Ранее сообщалось, что в Запорожье во время собрания епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Свято-Покровском соборе разгорелся скандал из-за священника, заговорившего по-украински.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира