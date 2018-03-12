Погода, Новости, загрузка...
Выручка торгов Christie"s, посвященных искусству ХХ века, составила 341,6 млн фунтов
12.03.2018 18:14

Выручка торгов Christie's, посвященных искусству ХХ века, составила 341,6 млн фунтов

Выручка торгов Christie's, посвященных искусству ХХ века, составила 341,6 млн фунтов

 Выручка по итогам лондонской недели торгов Christie's, посвященных искусству ХХ века, превысила 340 млн фунтов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома.

"Суммарная выручка по итогам завершившейся серии торгов Christie's, посвященных искусству ХХ века, составила 341,6 млн фунтов. Этот результат превысил подобный показатель прошлого года на 24%. В торгах приняли участие коллекционеры из 73 стран мира", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома в понедельник.

Там отметили, что это самый успешный результат для европейских торгов в категории "Послевоенное и современное искусство" и второй по успешности результат для февральских торгов, посвященных искусству импрессионизма, модернизма и сюрреализма.

В частности, выручка вечерних торгов "Искусство импрессионизма и модернизма" и вечерних торгов "Искусство сюрреализма" составили 149 млн фунтов. Выручка дневных торгов "Искусство импрессионизма и модернизма" и торгов, посвященных работам на бумаге, составила 29 млн фунтов.

Вечерние торги "Послевоенное и современное искусство" собрали 137,5 млн фунтов, а дневные "Послевоенное и современное искусство" - 22,9 млн фунтов.

Топ-лотом вечерних торгов "Искусство импрессионизма и модернизма" стала картина Пабло Пикассо "Мушкетер и сидящая обнаженная" 1967 года (13,7 млн фунтов). Второе место в списке самых дорогих работ вечера заняла работа Эдгара Дега "За кулисами" (8,9 млн фунтов).

Кроме того, на вечерних торгах "Искусство сюрреализма" ушла с молотка "Фигура" Пабло Пикассо (8,3 млн фунтов).

Топ-лотом дневных торгов "Искусство импрессионизма и модернизма" стал "Портрет Шарло" Хаима Сутина (8,968 млн фунтов), а "Закат" Клода Моне был продан за 1,6 млн фунтов.

В категории "Послевоенное и современное искусство" отмечен самый успешный результат для торгов этой категории, проводимых в Лондоне, сообщили в Christie's. Одним из знаковых проданных лотов стала работа Энди Уорхола "Шесть автопортретов" (22,6 млн фунтов). Второе место в списке самых дорогих работ вечера заняла созданная в 1982 году работа Жана-Мишеля Баскии. Ее приобрели за 12 млн фунтов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить