Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Прощание с Олегом Табаковым состоится 15 марта в МХТ им. Чехова, где актер долгие годы работал худруком и директором.

«Место отпевания еще выбирают. Возможно, это будет Храм Христа Спасителя», — сказано в сообщении.

Напомним, Олег Табаков умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни. 12 марта 2018 года артиста отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Табаков известен ролями в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов» и др.

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