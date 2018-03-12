9 марта глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан заявил, что операция по его задержанию была спланирована офицером спецполка с позывным Кедр. Журналист Ольга Решетилова заявила, что встречалась с этим человеком в ходе расследования о деле относительно расстрела в феврале 2016 года мобильной группы по борьбе с контрабандой под руководством Андрея Галущенко. Решетилова: Удивительно, что, как оказалось впоследствии, Кедр – довольно известная личность в определенных кругах Фото: Ольга Решетилова / Facebook Она рассказала, что узнала об этом человеке в ходе расследования о деле относительно расстрела в феврале 2016 года мобильной группы по борьбе с контрабандой под руководством Андрея Галущенко (Эндрю)."В ходе расследования по делу Эндрю (которое еще не опубликовано, однако всему свое время) я узнала, что военных прокуроров, в том числе Кулика и Юхимовича (Константина Кулика и Павла Юхимовича. – ), во время следственных действий в серой зоне сопровождал некий Кедр из 8-го полка. И поскольку прокурорские на контакт не шли, мне сказали, что у него может быть много информации. Кто такой Кедр, на тот момент я не знала. Удивительно, что, как оказалось впоследствии, Кедр – довольно известная личность в определенных кругах", – написала журналист.Она рассказала, что позвонила Балову и попросила встретиться, но он "в довольно грубой форме" отказал."Но через некоторое время он позвонил сам. "Тебя еще нужна информация? У тебя есть 24 часа, чтоб приехать в Краматорск", – безапелляционно сообщил мне Кедр. Но я была в Херсоне, занималась другим делом и Крам ну никак не входил в мои планы на ближайшие 24 часа. Через несколько дней Кедр снова позвонил. И дал мне уже 12 часов, чтобы приехать, потому что через 12 часов он выезжает на задание. На тот момент я уже навела справки в тех же узких кругах, где Пашу знают как немного балабола, немного любителя подзаработать, но в том, что у него действительно может быть ценная инфа, мало кто сомневался. Информация мне была ну очень нужна, но я не люблю, когда мне ставят ультиматумы. Я не поехала в Крам, написала, что когда буду в зоне АТО, подъеду в любой населенный пункт, какой он скажет", – отметила Решетилова.По ее словам, через день Балов написал ей с предложением встретиться в Киеве. Журналист добавила, что поехала на встречу."Мы часа два разговаривали с Кедром, за соседним столиком сидели два вооруженных чувака – подчиненные Кедра – и контролировали ситуацию", – написала она.По мнению Решетиловой, Балов "считает себя офигенным мачо и прекрасным манипулятором"."Суть его речей сводилась к одному: не трогай Матиоса (главного военного прокурора Анатолия Матиоса. – ) и Юхимовича, они нормальные ребята, дай им закончить расследование. И почти все виновные в смерти Эндрю уже ликвидированы, осталось еще немного. Кедр рассказывал, что Матиос часто помогал с финансированием его группы и вообще они давно сотрудничают. И да, Кедр признал, что это он ликвидировал Багги (Армена Багиряна, командира 13-го батальона народной милиции "ЛНР")", – рассказала журналист.По словам журналиста, позже от одного высокопоставленного чиновника она узнала, что "Багги Кедру заказали Матиос и еще два человека, и стоила эта операция $20 тыс."."Хотя, как утверждают мои источники, перед Кедром стояла задача похитить Багги и притащить на подконтрольную территорию. Кедр говорит, что так все и планировалось, но произошла перестрелка с людьми Багги, он начал убегать и якобы в него попали свои. В эту версию Кедра я не верю, потому что звучит она как-то неправдоподобно", – написала Решетилова.Она добавила, что считает неслучайным появление Балова в деле Рубана. https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1804946742870806 Позже журналист сообщила, что ей позвонил знакомый и сказал, что ее номер ищет спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.Через некоторое время журналисту позвонил Балов, который призвал ее "принять меры"."Я хочу сказать, что реально не знаю достоверно о роли Кедра в истории с Рубаном. Возможно, у него и правда была благородная цель спасти Порошенко (президента Украины Петра Порошенко. – ) от покушения. Это же тоже нельзя исключать, правда? И я понимаю, что Паша сейчас в той неприятной ситуации, когда, что бы ты ни сделал, прошлое настигает... Но, Паша, прасти, пост убрать не могу, потому что это вызовет еще больше вопросов, прежде только к тебе. А какие еще меры принимать, я не знаю. Ну разве подумаю о мерах безопасности", – написала она.Решетилова добавила, что у нее есть вопросы к Шевченко. "Я хочу спросить у Артема Шевченко: я правильно понимаю, что вы, чиновник МВД, пробивали мой номер для Кедра, который очень недвусмысленно требовал от меня убрать пост и намекал на последствия? Вы у него тоже пресс-секретарем подрабатываете? Я уже молчу о том, что мой номер у него должен был быть и не исключено, что он вас привлек для силы воздействия, так сказать", – заявила журналист.Она добавила, что теперь знает о связях Балова не только с прокуратурой и СБУ, но и с МВД. https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1805442876154526 8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Рубан заявил в суде, что операция по его задержанию "была спланирована офицером спецполка с позывным Кедр". По словам подозреваемого, именно этому человеку принадлежит автомобиль, на котором он двигался. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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