Давайте о теплой ванне разверну подробнее, если кто-то немного путает теплое и мягкое. Теплая ванна — это не прихоть и не цель для Порошенко. И я его ни в коей мере не обвинял.

Я просто хочу, чтобы он в нее не попал. Это обычные побочные явления государственной машины. Так поступают чиновники, ориентированные на процесс, а не на результат. Точнее результат для них — повышение по карьерной лестнице. Но для того, чтобы успешно идти по карьерной лестнице нужно две вещи — 1. Минимум негатива и «залетов» и 2. Максимально красивая картинка в информационном поле. А про результат — это немного не то. Потому что результат настоящий это всегда скучно, нудно и больно, пока к нему идешь. Потому что до получения результата долгий путь, где кровь, понос, грязь и слезы, твои единственные попутчики. А сам результат это 5 минут успеха, о котором завтра забывают.

Да, президент получает информацию из разных источников. Получает сам. Это такая красивая узагальнена казочка. Потому что нет времени у президента сидеть и ковырять интернет и читать все доповиди, листать всю аналитику. Значит кто-то систематизирует эту информацию. Кто-то распечатывает и отмечает маркером что важно. Хотя, допускаю, иногда он и сам читает некоторые посты. Потому что действительно многие пишут просто оху@нно.

Но в основном информация поступает хотя и из разных источников, но после выборки специальными людьми.

Теперь давайте рассмотрим частный маленький пример, коих сейчас тысячи по всей Украине.

Глава области/района одной из областей, принимает участие на открытии предприятия, которые купил бизнесмен. Предприятие довольно занедбанное и купил его бизнесмен, имея на него свои виды. Но главным на открытии становится губернатор. Он рассказывает, как много президент и правительство делает для экономики и страны. Он рассказывает, что теперь наконец то работяги заживут лучше, чем раньше. И даже рассказывает о порядке увеличения зарплат на предприятии. Все СМИ красиво отчитались об этом. Везде где можно, во всех рейтингах губернаторов добавлен плюс в карму этому губернатору. Симпатии горожан и работников предприятия на некоторое время принадлежат губернатору.

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Но проходит месяц, потом другой и вместо поднятия зарплат их сокращают вдвое. Помните, это ж частное предприятие, которое купил капиталист? После этого начинаются задержки по зарплате и ее вообще не платят пару месяцев. О чем говорит коллектив завода? Кто не оправдал завышенных надежд? Кто обманул? Владелец новый? Так нет же. Он и слова не сказал, потому что губернатор его затмил своим сиянием.

В итоге весь коллектив завода, их родственники и соседи винят во всем… Кого? Правильно. Порошенко и его власть. Но в первую очередь Порошенко.

Теперь внимание вопрос — про открытие завода и про фанфары президент конечно читал. А о том, что было после? Что вот эти фанфары нанесли удар даже по тем, кто из явно прорыговских, но из-за войны стал колеблющимся, ему кто-то дал об этом почитать? Нет не дал. Потому что у нас губернаторы — это часто-густо главы партийных ячеек той самой партии имени Порошенко. Выгодно губернатору рассказывать, что за два дня фанфар, он заработал негатив от пары сотен тысяч избирателей? Простите не он заработал. Потому что сами губернаторы на выборы не пойдут.

Отдельная песня об окружении, которое себе создали губернаторы. Из «свежей крови» профессиональных активистов, единственная задача которых — хвалить громко, смачно и громче всех. Чтоб за похвальбой не было слышно треска провалов.

И это тоже информационное поле. И это тоже будущие выборы.

В одной области, привлекают к работе реальных профессионалов из активистов, даже сманивая их из всех городов Украины, а в другой чисто советские подходы, с чисто советскими методами.

Почему так происходит? Потому что большинство чиновников не умеют по-другому. Потому что их учили такие же чиновники, а тех — более старшие товарищи. Потому что эти чиновники отстали от жизни и не ориентируются в информационном сегменте. Раньше ж как было — сказали по телевизору, что все оху@нно. Сказали по радио, что все оху@нно. Сказали в газетах, что все охуенно. А у людей не было коммуникации между собой. Не было обмена информации. В автобусах и троллейбусах отдельно не поговоришь. Только на кухне, в кругу семьи.

А сейчас времячко другое. Каждый про@б, он же на виду. Каждая новость через час доносится до каждого дома.

И читая официальные страницы, глядя на выступления чиновников, читая пафосно победные посты активистов-советчиков, люди просто задают друг другу вопрос — если все так заеб*сь, то почемe так ху@во?

Вот это и есть теплая ванна. Когда чиновник из-за страха, за свою условную «карму» боится говорить о реальных проблемах и промахах. А говорит только о «победах» и «достижениях». Раньше это называлось потемкинские деревни. И оно никуда не исчезло. И это не только у чиновников. В армии тоже, таких специалистов хватает.

И в конце хочу напомнить тем кто забыл элементарную физику. 1. Опереться можно только на то, что сопротивляется давлению. Опираясь на прогибающееся, проваливаешься. 2. Угол падения равен углу отражения. 3. Каждое тело стремится к состоянию покоя. Но это уже из другой темы.

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