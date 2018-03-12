Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин планирует визит в Брюссель с целью обсуждения с министрами иностранных дел Европейского союза (ЕС) нелегитимных выборов президента России в аннексированном Крыму.

Об этом Климкин написал в Twitter после встречи с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини, передает со ссылкой на .

"Круто встретиться с Федерикой Могерини в понедельник - перед Советом ЕС из иностранных дел ЕС 19 марта. В Брюсселе в следующий понедельник буду говорить с министрами иностранных дел ЕС обо всем, в том числе о нелегитимных выборах президента в оккупированном Крыму", - отметил Климкин.

Круто встретиться с Федерікою Могеріні в понедельник – перед Советом ЕС из иностранных дел ЕС 19 марта. В Брюсселе в следующий понедельник буду говорить с министрами иностранных дел ЕС о все, в т.ч. о нелегитимные выборы президента в оккупированном Крыму.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 12, 2018

Напомним, во время визита в Украину в понедельник, 12 марта, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сказала, что в Европейском союзе хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая задача (СММ) имела полный доступ ко всей границе Украины с Россией.

Также сообщало, что 12 марта глава Верховной рады Украины подписал постановление парламента о призыве международного сообщества не признавать выборы президента Российской Федерации (РФ) в случае их проведения в оккупированном Крыму.

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