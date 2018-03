У Хью Гранта родился третий общий ребенок с актрисой и продюсером из Швеции Анной Эберштейн. В семье Гранта произошло пополнение Фото: EPA Об этом она рассказала в эфире шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen.В ответ на вопрос, не удивляет ли ее количество детей Гранта за последние несколько лет, Херли сказала, что на прошлой неделе у него родился уже пятый ребенок.По мнению Херли, с рождением детей Грант перешел на новую ступень развития.Херли и Грант были вместе на протяжении 13 лет. Они расстались в 2000-м году.Мать новорожденного ребенка – актриса и продюсер из Швеции Анна Эберштейн.Для Гранта ребенок стал третьим совместным с Эберштейн. В 2012 году у них родился сын, в 2015-м – дочь. Кроме того, у актера есть двое детей от бывшей секретарши, китаянки Тинглан Хонг – Табита и Феликс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки гранта ребенок родился эберштейн херли Теги: новости