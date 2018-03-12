|Новости Украины: Гройсман прокомментировал обвинения Ляшко
|12.03.2018 18:34
|
Вопросом непрозрачного конкурса продажи лицензий займутся правоохранители.
Так, ранее Олег Ляшко заявил о том, что открытый конкурс по
продаже лицензий на стандарт мобильной связи 4G мог быть
непрозрачным, а стоимость полученных лицензий должна была быть
гораздо более высоко. В связи с этим глава правительства отметил,
что за проведение конкурса отвечает Нацкомиссия, которая совершает
госрегулирование в сфере связи и информации, а
Отметим, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко в ходе брифинга в кулуарах ВРУ сегодня, 12 марта, призвал правительство отменить результаты тендера на получение операторами мобильной связи 4G-лицензий в диапазоне частот 1800 МГц, который состоялся ранее, 6 марта. Он заявил о том, что необходимо провести повторные торги, так как бюджет должен был получить минимум двадцать миллиардов гривен.