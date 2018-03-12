Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Государственное бюро финансовой безопасности станет интеллектуально-аналитическим центром, работа которого будет базироваться на использование современных риск-ориентированных методов криминального анализа. Порошенко считает качественным законопроект о Госбюро финансовой безопасности Фото: ЕРА По его словам, законопроект о Госбюро финансовой безопасности "качественный и отвечает на много вопросов"."Главная цель, которую мы ставили при разработке указанного законопроекта – на пушечный выстрел никто из силовиков, ни СБУ, ни Прокуратура, ни НАБУ, ни полиция – никто не сможет подойти к двери бизнеса ", – заявил президент.Он отметил, что бюро должно стать новой аналитической службой, а не силовым органом. "Интеллектуально-аналитическим центром, работа которого будет базироваться на использование современных риск-ориентированных методов криминального анализа. Ведь именно так сейчас проявляют реальные и потенциальные правонарушения в экономической сфере по всему миру. Никто не ходит ни обысками, ни с" маски-шоу ", – подчеркнул Порошенко.В декабре прошлого года Порошенко заявлял, что собирается зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о Госбюро финансовой безопасности в течение нескольких дней или недель. Он анонсировал, что "Бюро должно стать не спецназом, не "прослушкой", не штурмовиками, а интеллектуальным центром, работа которого будет базироваться на использовании современных риск-ориентированных методов криминального анализа". 28 февраля 2018 года Южанина сообщила в Facebook, что законопроект готов и опубликовала его. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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