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Жертвой взрыв в Донецке стала киевлянка, приехавшая на похороны дедушки - Госпогранслужба
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12.03.2018 18:42
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По информации украинских пограничников, гранату в Донецке 9 марта
взорвал житель Луганской области, пытавшийся скрыться от
"правоохранителей ДНР". Погиб он сам, а также случайно оказавшаяся
рядом жительница Киева. Взрыв гранаты стал причиной гибели двух
человек в Донецке Фото: pexels.com Инцидент произошел, когда
сотрудники "МВД ДНР" пытались поймать жителя оккупированной части
Луганской области, который подозревался в торговле оружием. Пытаясь
скрыться, подозреваемый остановил проезжавший мимо бус, выяснили
пограничники."Водитель притормозил, увидев жестикулировавшего
молодого человека, и дал ему возможность сесть в машину, где
находились гражданские. В этот момент у него разорвалась граната. В
результате взрыва погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из
Киева на похороны дедушки. На месте скончался и сам подозреваемый.
Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести", –
говорится в сообщении.Непрофессиональные действия "МВД ДНР",
ставшие причиной гибели и ранений гражданских лиц, сепаратистские
СМИ пытаются выдать за действия мифических украинских диверсантов,
отмечают в Госпогранслужбе Украины.Взрыв произошел в Кировском
районе Донецка днем 9 марта.
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