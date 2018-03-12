Уроженка Колумбии Татьяна Кальдерон получила возможность стать первой за 26 лет женщиной-пилотом на соревнованиях Формулы-1. В минувшем году Кальдерон была пилотом по развитию швейцарской команды "Заубер", говорится в издании Mirror .

В 2018 году женщина станет тестовым пилотом команды, благодаря чему сможет участвовать в тренировках за рулем болида "Заубера". Если один из пилотов основного состава - Маркус Эрикссон или Шарль Леклер, по какой-либо причине не сможет участвовать, то на смену выйдет 26-летняя Татьяна.

Отметим, что за право стать заменой ей придется побороться с итальянцем Антонио Джовинаццию, который в прошлом сезоне уже выходил на замену Паскаля Верляйна в "Заубере".

Издание уточняет, что Татьяна имеет возможность стать первой за последние 26 лет женщиной-пилотом в чемпионате. В 1992 году участие в гонках приняла Джованна Амати, которая так и не смогла пройти квалификацию.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, новые владельцы Формулы-1 решили больше не приглашать грид-герлз - девушек-моделей, которые постоянно выносят флаги и таблички с номерами гонщиков на старт во время соревнований. В нынешнем сезоне ни в одной из гоночных серий девушки принимать участия не будут.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира