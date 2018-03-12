Нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla озвучило имена главных подозреваемых по делу сбитого Boeing 777 компании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году, сообщает Радио Свобода .

По получнным данным, Служба безопасности Украины определила группу из семи человек, причастных к крушению авиалайнера. В частности в списке фигурируют имена российских военных Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Николая Ткачева. В то же время нидерландское издание ссылается на данные бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко и экс-главного следователя СБУ Василия Вовка.

При этом отмечается, что СБУ предоставила следствию многочисленные материалы, включительно из 150 тысячами записей перехваченных телефонных разговоров. Команда следователей сконцентрировалась на лицах, руководивших вооруженным заговором на Донбассе, а не на тех, кто конкретно обслуживал российский ракетный комплекс "Бук".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, родственники жертв рейса MH17, потерпевшего крушение на Донбассе, имеют право получить компенсацию в несколько сотен миллионов долларов в соответствии с решением суда США.

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