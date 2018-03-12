Президент Украины Петр Порошенко призвал экспертов обсудить возможность и целесообразность введения в Украине нулевой декларации.

«Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой нулевой декларации. Нужно дать каждому украинцу возможность уплатить налог в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать в украинскую экономику. Я не хотел бы его подавать сейчас, но я предлагаю совместную работу для того, чтобы защитить в первую очередь средний и малый бизнес», — сказал он в ходе встречи с бизнесом в Киеве.

Президент также предложил обсудить план имплементации принципов противодействия выводу средств для уклонения от налогообложения (BEPS).

«Если имеешь деньги, задекларируй, оплати налоги и чувствуй себя свободным человеком. Если кто-то из экспертов против, то нужно немедленно провести дискуссии и относительно нулевой декларации, и BEPS», — сказал Порошенко.

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