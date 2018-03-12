Боевики 2 раза обстреляли позиции сил АТО с полуночи, пострадавших нет

Незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли опорные пункты сил АТО с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника, пострадавших нет, сообщает пресс-центр штаба АТО

"С начала суток зафиксировано два обстрела опорных пунктов украинских защитников. На луганском направлении враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Новгородское", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

В Донецкой области близко Павлополя боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - сказано в сводке.