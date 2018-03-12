Отравление Скрипаля это очередной «прокол» в работе российских спецслужб. Но это и иллюстрация проблем с безопасностью в цивилизованном мире

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей готовится официально обвинить Россию в причастности к отправлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, информирует svodka.net.

С каждым днём все больше доказательств того, что это было не просто отравление, а химическая нападение на британский город Солсбери. Если британским спецслужбам удастся доказать российскую причастность к преступлению, могут последовать новые санкции со стороны Великобритании и Европейского Союза.

Россия вновь нарушила «красные линии», вновь оказалась за границей здравого смысла. И в этом смысле ситуация с отравлением Скрипаля сравнима с уничтожением российскими военнослужащими пассажирского самолета в небе над Донбассом — именно после этого последовали новые санкции Запада.

Могут сказать, что в Кремле не хотели сбивать «Боинг», что это произошло по ошибке. Что настоящей целью был украинский военный самолёт. Ну так резонанса из-за отравления Скрипаля тоже не хотели. Был расчёт на то, что прежний шпион просто умрет от непонятной болезни и никто никого ни в чем не заподозрит.

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Проблема России и ее власти — в том, что качество выполнения любой работы оставляет желать лучшего. Так было в советские времена, так происходит и сейчас. То, что отравление Скрипаля не прошло незамеченным — это очередной «прокол» в работе российских спецслужб.

Но одновременно — это и иллюстрация благодушия Запада и проблем с безопасностью в цивилизованном мире. Если российские разведчики могут устраивать настоящую химическую атаку на мирный британский город — то что на Западе с инструментами защиты от террора и диверсий? Именно следовательно в Лондоне так болезненно реагируют на новое преступление Кремля и хотят адекватного наказания.

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