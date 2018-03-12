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Сотник: Я эвакуировал свою семью из России
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12.03.2018 18:58
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Журналист Александр Сотник заявил, что вывез свою семью из России в
связи с угрозами. Сотник: Это не бегство. Это, скорее,
инстинкт самосохранения Фото: Саша Сотник / Facebook "На днях я
получил письмо следующего содержания: Если хотите жить, то до 16
марта вам необходимо покинуть территорию России. За два дня до
выборов вас в стране быть не должно. Также предупредите своих
слушателей, что у вас все хорошо, и умирать вы не собираетесь,
потому что пройдет информация, что у вас случился кризис и вы
решили свести счеты с жизнью", – заявил журналист.Сотник отметил,
что автор письма предупредил, что его хотят поместить в
психиатрическую больницу или инсценировать его самоубийство."Я
эвакуировал свою семью из России. Со мной все в порядке, умирать я
действительно не собираюсь. И 6 марта мы покинули вместе с семьей
территорию Российской Федерации. Мы выехали через Беларусь на
машине и пересекли границу Литвы. Сегодня мы находимся вне зоны
досягаемости российских спецслужб", – рассказал он.Журналист
отметил, что склонен верить написанному в письме."Это не бегство.
Это, скорее, инстинкт самосохранения а также выполнение
нормальных обязательств перед своей семьей и перед новорожденным
сыном", – пояснил он.Сотник подчеркнул, что его канал не прекращает
работы.20 сентября 2016 года Сотник опубликовал открытое
обращение, в котором заявил, что покидает территорию РФ в
связи с угрозой для его жизни. Журналист некоторое время прожил в
Грузии, после чего вернулся в Россию.
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