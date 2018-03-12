Немногим более половины рынка авиатоплива в 2017г занимала "Укртатнафта" - АМКУ

ПАО "Укртатнафта" в 2017 году занимало 56% рынка авиационного топлива страны, сообщается в отчете Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) за 2017 год.

По данным ведомства, 9% рынка в прошлом году приходилось на ООО "Импорт Транс Сервис", по 6% - на ООО "ТНК-Индастриз Украина" и ООО "Балтик Граунд Сервис ЮА", еще 5% - на ЧП "ОККО-Бизнес Контракт", 3% - на ООО "УТН-Груп".

Согласно отчету, 13% рынка занимали другие импортеры, еще 2% составил экспорт.

В прошлом году заправкой авиасудов в Украине занимались 22 субъекта.

Как сообщалось, АМКУ в 2017 году начал исследование рынка заправки авиасудов на соблюдение конкурентного законодательства.