В России делается ставка на новый технологический прорыв – природоподобные технологии

Tuktarov

В начале февраля был воскресный вечер у Соловьева. Не будем обсуждать качество, полтитоту и всю остальную фигню о этой программе. Речь совсем не об этом. В гостях был Ковальчук М.В., начальник Курчатовского. И это достойно внимания. А когда я начал его слушать, то, мягко говоря, был удивлен. Но таком уровне проблемы энергодефицыта практически не озвучиваются. Предлааю к просмотру видео его монолога (ибо Соловьеву и сказать то нечего было). Ниже привел выдержки из выступления, как мне показалось, наиболее интересных мест.

Постарался тезисно, но не всегда получается.

Откровенно: замена фреонов – сделка по зарабатыванию денег. Бабло собрали и исчезли. И про озоновые дыры все забыли.

ЦЕРН. Без нас его не построили бы. По сути принципиальные, ключевые технологии и материалы предоставили мы. Китайский ксерокс не справился.

В ИТЕР поставлено 300 тн сверхпроводящего кабеля. Больше в мире ни кто не смог его сделать.

Новый прорыв – природоподобные технологии.

Включил ДжиПИ Эс – выключил голову.

Если сегодня все автомобили перевести на электричество, то генерацию надо увеличить в три раза. Это даже за сто лет не сделать. Где энергия, где ресурсы?

Когда вы не развиваете мелкую моторику (не пишите, к примеру), а только нажимаете кнопки, вы не развиваете мозг. У ребенка, который не завязывал шнурки, не писал, а нажимал кнопку, если сделать томограмму, у него мозг, как у человека, перенесшего тяжелую черепно-мозговую болезнь (травму).

Треть производимой энергии идет на обеспечение работы сетей: WI-FI, Интернет, и т.д., не учитывая зарядку приборов и т.д.

Один речевой требование в смартфоне равен количеству энергии, требующейся на вскипячение 1 литра воды.

Развитие науки – поиск новых источников энергии: дрова – уголь – газ – нефть – уран. За все время мы в три миллиона раз увеличили эффективность получения энергии. Но все равно мир находится на рубеже энергетического кризиса. Все войска наших «партнеров» стоят на местах расположения источников ресурсов (и все это происходит под разговоры о солнечной энергетики и т.д.).

Мы развивали генерацию энергии одними из первых. Но потребление растет быстрее генерации. Вывод: развивая технологии генерации надо развивать принципиально новые технологии потребления.

Термояд – слияние ядер – природоподобная технология, копирующая Солнце.

Человеческий мозг потребляет 10 Вт, в пике – до 30. Суперкомпьютер потребляет десятки мегаватт. Мощность всех компьютеров мира только-только приблизилась к мощности одного мозга (имеется в виду вычислительная). Очевидно, что идем не по тому пути. Рост мощности вычислений будет ограничиваться энергодифицитом.

Крупнейшие потребители энергии в Америке – дата центры Гугла.

Говоря «цифровая экономика, мы подразумеваем – энергетика».

Цивилизацию, которую мы создали, с энергетической точки зрения – тупиковая ветвь развития. Природа – очень бережливый пользователь, бережливый потребительэнергии. Пример – мозг человека. Природоподобный тип потребления, технологии – важнейшая вещь.

Решение проблемы цивилизации – создание принципиально новых технологий, которые вернут технологический уклад внутрь естественного ресурсооборота природы, тем самым восстановив нарушенный человеком баланс. Наработки есть, мы в первых рядах, развиваем полным ходом.

Примеры:

генерация энергии – термояд,

создаются биотопливные элементы – источники электропитания (изучение процессов перевода органической пищи в электроэнергию, по примеру метаболизма человека), питание за счет метаболических процессов живой клетки.

Но не надо забывать и о потреблении. Создается аналог нейронного синапса. Создание такой хрени (пардон, с терминами я не очень) аппаратно, а не программно, позволяет снизить потребление энергии на порядки. Т.е. идет моделирование устройства мозга.

Спекуляции про миграцию ученых остались в прошлом. Ситуация равновесная – сколько приезжает, столько и уезжает.

Денег мало. (ну, это нормально)

Мы находимся в первой тройке-четверке государств, по дотированию науки. Но у наших конкурентов есть фактор – деньги бизнеса. Но и у нас процесс пошел (толстосумы начали понимать, что в перспективе наука дает выхлоп).

Деньги, собственность (физическая и интеллектуальная) должны четко контролироваться государством, и избавить ученых о мыслях о хлебе насущном (и избавить от соблазна заняться распилом, вместо науки).

Объединение академий создало колоссальный междисциплинарный пулл (всплеск).

Зарплаты – вполне нормальные. Средняя по курчатовскому – более 80 тыр. Ситуации, когда низкие зарплаты выжимали ученых на запад нет (кому надо – платят). Молодежь работает на перспективу.