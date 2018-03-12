В понедельник, 12 марта, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины были зафиксированы два вражеских обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении соперник бил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новгородского, - говорится в сообщении. - В Донецкой области боевики грубо нарушили Минские соглашения и обстреляли украинские позиции из 82-мм и 120-мм близко Павлополя.

Стоит отметить, что в результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Также в штабе подчеркнули, что ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Как сообщал svodka.net ранее, на оккупированных территориях Донбасса происходит принудительная мобилизация населения .

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