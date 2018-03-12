|Знаменитая Камерон Диаз решила завершить кинокарьеру, - СМИ
|12.03.2018 19:06
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Голливудская актриса Камерон Диаз намерена уйти из кино. Об этом заявила в интервью ее подруга, актриса Сельма Блэр, пишет Metro.
По информации издания, Диаз поведала подруге о намерении завершить кинокарьеру во время недавней встречи. По словам Блэр, актриса хочет посвятить себя семье, информирует svodka.net.
«Недавно мы встретились за ланчем с Камерон. Мы вспоминали съемки в фильме Милашка. Мне бы хотелось, чтобы у этой чудесной мелодрамы появилось продолжение, но Камерон не хочет ничего слышать о сиквеле. Она сказала, что уходит из кино», — отметила Сельма Блэр.
Известно, что в январе 2015 года Камерон Диаз вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Два года спустя пара объявила о намерении усыновить ребенка.
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