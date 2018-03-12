|Порошенко призвал ЕС признать Россию страной-агрессором
|12.03.2018 19:09
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Президент Украины призвал Евросоюз признать Россию страной-агрессором и стороной конфликта на востоке Украины.
Петр Порошенко выступил с таким заявлением во время встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Президент также обратился с странам-членам ЕС с просьбой предоставить Украине оборонительное оружие и направить в Донбасс вторую миссию послов комитета по политической безопасности ЕС для ознакомления с ситуацией в регионе. Порошенко напомнил, что первая задача побывала на Украине в сентябре 2015 года.
Кроме того, украинский президент призвал Брюссель ввести санкции в отношении лиц, которые организовывают выборы президента России в аннексированном Крыму.
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