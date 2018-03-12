Совет Европейского союза (ЕС) продлил на полгода санкции против Российской Федерации (РФ) за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, в частности - аннексию Крыма.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 1 2 марта, передает пресс-служба Совета ЕС, передает со ссылкой на .

"12 марта 2018 года Совет продолжил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Эти меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 субъектам", - указано в сообщении Совета.

Сообщается, что оценка ситуации не оправдывала изменения режима санкций. Другие меры ЕС, действующие в ответ на кризис в Украине, включают:

экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, которые в настоящее время действуют до 31 июля 2018 года; ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченную территорией Крыма и Севастополя, в настоящее время действующей до 23 июня 2018 года.

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