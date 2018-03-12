Министерство информационной политики (МИП) Украины предлагает запретить 21 интернет-сайт, содержащий запрещенную к распространению информацию. Об этом говорится в ответе министерства на требование агентства «Интерфакс-Украина».

В перечень вошли: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru, информирует svodka.net.

Список подготовлен рабочей группой по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины, он передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве.

В ведомстве считают, что эти сайты распространяют материалы с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти в Украине.

«Следующим шагом, в случае позитивного вывода экспертного совета и соответствующих рекомендациях, будет передача перечня правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования», – говорится в ответе МИП.

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