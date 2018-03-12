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Житель Астрахани поджег стену приемной ФСБ в Москве
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12.03.2018 19:14
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66-летний мужчина заявил, что пытался поджечь здание спецслужбы в
знак протеста. Подожгли стену приемной ФСБ РФ Фото:
skurkys.livejournal.com 66-летний мужчина облил горючей жидкостью
стену возле входа в приемную и устроил поджог.По данным агентства,
мужчина сообщил, что организовал поджог в знак протеста.У мужчины
изъяли плакат оппозиционного содержания, сообщил собеседник ТАСС.
Полицейские составили в отношении задержанного административный
протокол по статье "мелкое хулиганство".РБК пишет, что задержанного
зовут Александр Зыков. К приемной спецслужбы он пришел с
фотографией президента России и оскорбительной надписью в его
адрес. Кроме того, на плакате стояла подпись "астраханский
партизан", рассказал источник издания.По словам источника, Зыков
часто проходил лечение в психиатрических медицинских учреждениях.
Его направили в московскую психиатрическую больницу №4.Последним,
кто поджигал здание ФСБ, был художник-акционист Петр Павленский.
В ночь на 9 ноября 2015 года он провел акцию "Угроза", во
время которой поджег двери управления российской спецслужбы на
Лубянке.8 июня 2016 года Павленский был приговорен Мещанским
судом Москвы к штрафу в 500 тыс. руб. (около 230 тыс. грн),
возмещению ущерба в размере 481 тыс. руб. (около 220 тыс. грн) и
освобожден из зала суда.
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