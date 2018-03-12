"Оппозиционный блок" зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом сообщил глава фракции на согласительном совете парламента, передает со ссылкой на .

"Наша часть зарегистрировала постановление об увольнении от должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Супрун. Хочу напомнить, что социальные выплаты важны при пересмотре бюджета. Предложение Супрун в условиях демографического кризиса сделать платными роды возмутило населения страны", - сказал Бойко.

Он также требует вернуть выплаты по рождению детей на уровне 2014 года.

14 апреля 2016 года утвердила правительство во главе с Владимиром Гройсманом. Министра здравоохранения тогда не назначили. 27 июля 2016-го исполняющим обязанности назначили Ульяну Супрун. Она на этой должности до сих пор.

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