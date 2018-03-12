Уже который раз, а я все как студентка — удивляюсь, как впервые. Скажите, а это какой-то особый менталитет -раболепствовать перед любой знаменитостью, каким бы подлецом он ни был, да? Актер в России — это априори сын божий?

Об этом на facebook пишет Аркадий Бабченко, информирует svodka.net.

Вот, чувак заявляет: «все украинцы — убогие и неграмотные». Заявляет: «Мне их не жалко, я махнул рукой на украинцев.»

Еще раз — «Мне их не жалко. Я махнул рукой на украинцев».

Ему не жалко убитых, понимаете? Не жалко, что вся страна четвертый год воет, хороня своих мальчишек. Не жалко, когда люди километрами становятся на колени, хороня своих павших. Не жалко людей, которых осколки перепахивают и уродуют так, что потом не собрать уже человека обратно. Что он всю оставшуюся жизнь будет жить с болью и муками, а его будущее превращено в ад.

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Подписывает письмо с одобрением оккупации и войны. Становится доверенным лицом тирана и убийцы.

Имея громадный публичный ресурс, мог бы возвысить свой голос против. Но выступает «за».

За войну. За убийства. За репрессии. За пытки. Становится вербовщиком этой ублюдочной власти на эту ублюдочную войну.

Я годами хороню своих знакомых и друзей. Годами моих знакомых и друзей отправляют в тюрьмы. Я годами жил в страхе, боясь любого ночного шороха. Годами ждал ареста. Годами подвергался травле. Годами боялся за свою семью. Я в сорок лет стал беженцем, без ничего, начиная заново сломанную жизнь. Я уже здесь, уже в новой стране, хороню своих новых знакомых! Десть тысяч смертей. Миллионы — миллионы!!!! — сломанных судеб, разрушенных жизней.

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Два! Миллиона! Сломанных! Судеб!

Репрессии целого народа. Дети без отцов. Пытки. Убийства. Подвалы.

Я их ненавижу. Ненавижу, бл*дь.

И тут мне говорят — ах, как он сыграл Кота Матроскина…

Эммм… Что? Извините, вот вы сейчас серьезно?

Вы в каком-то параллельном мире что ли уже сживете? Где черное и белое поменялось кое-где? Где не понимают, что такое добро, и что такое зло?

Вы вот, блять, серьезно мне на одну чашу весов ставите убийства людей, увечья, изломанные жизни, белые от боли глаза в госпиталях, пытки на подвалах — и Кота Матроскина? Вы действительно меня хотите убедить, что я сейчас, сам со сломанной жизнью, должен пустить сопли, потому что чувак гениально сыграл Искермаса в такой же насквозь лживой советской стране?

Вы совсем что ли ориентиры потеряли?

Сука, да играть в добреньких советских фильмах, пропагандирующих любовь, честь, достоинство, правду, в стране, которая в этот момент — вот в этот самый момент — убивает миллион афганцев, калечит Новодворскую в принудительной психиатрии, калечит Буковского, убивает Марченко — да за это, сука, отдельный ад должен быть. Это отдельное дно подлости, приспособленчества и подхалимства.

Искермаса он, блядь, сыграл. Когда Буковскому на тюрьме в больничке ноздри трубкой для принудительного кормления рвали.

Да плевать на все таланты и гениальности людей, оправдывающих оккупацию, заявляющих, что соседняя нация ущербная и лижущих жопу тирану и убийце. Просрали они все свои таланты. За величие и бюджетные дотации продали. За смерти и репрессии других.

И ладно бы какой-то глупый алкоголик. Нет же. Ведь все понимал. Все знал. Сознательно делал.

Талант в этом случае — отягчающее обстоятельство. А совсем не индульгенция. Нет, друзья мои, ровно напротив.

Гитлер тоже, говорят, неплохие акварельки рисовал.

Двайте тоже поскорбим по художнику.

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