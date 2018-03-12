Специальная мониторинговая задача ОБСЕ усилила мониторинг ситуации в Закарпатье – непрерывное патрулирование ведется из Ивано-Франковска. По данным наблюдателей, ситуация в области спокойная, сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг. ОБСЕ работает в Украине с марта 2013 года в 10 городах Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook "Факты заключаются в том, что в течение последних недель СММ уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где находится офис Закарпатского союза венгров. В общем, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", – заявил Хуг.Он напомнил, что ОБСЕ работает в Украине с марта 2013 года в 10 городах. Ее наблюдательные пункты, которые занимаются мониторингом ситуации на западе Украины, расположены во Львове, Черновцах и Киеве.Офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде поджигали 4-го и 27 февраля.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный организатор – иностранец находится в розыске". 6 марта Общество венгерской культуры Закарпатья потребовало, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.9 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в Закарпатскую область Украины направлена задача наблюдателей ОБСЕ. Сийярто отметил, что его "все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство".СММ ОБСЕ усилила мониторинг ситуации в Закарпатье путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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