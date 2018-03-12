"Нафтогаз" направит взыскание на российский газ в странах ЕС при неуплате "Газпромом" $2,56 – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" намерен направить взыскание по решению Стокгольмского арбитража на российский газ в странах ЕС при неуплате "Газпромом" причитающейся суммы, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Если "Газпром" охотно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды европейских стран, ратифицировавших международную конвенцию, для принудительного исполнения решения арбитража. Таким образом, мы не намерены отбирать газ из транзитных потоков в Европу. Нам лучше налагать взыскание на газ после того, как он попадет на европейские рынки", - написал он на своей Facebook-странице.

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Как сообщалось, в конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.