15 марта может рассмотреть представление на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Об этом сообщил спикер на согласительном совете, передает со ссылкой на .

"Сегодня истекает последний день из предусмотренного регламентом Верховной Рады 20-дневного срока для подготовки комитета по вопросам регламента представления от генпрокурора о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Бакулина Евгения Николаевича. Сегодня должно состояться заседание комитета. Надеюсь, на этой неделе мы сможем этот вопрос рассмотреть", - сказал Парубий.

Он отметил, что нардепы должны отвечать за свои преступления перед судом, как все остальные граждане.

"Вопрос о снятии неприкосновенности может стоять в четверг", - добавил Парубий.

Генеральный прокурор Юрий 16 февраля направил в Верховную Раду представление на дозволение привлечь к уголовной ответственности народного депутата от Оппоблока Евгения Бакулина.

В 2007-м и в 2010-2014 годах Бакулин занимал должность председателя правления НАК " Украины". После Революции достоинства его арестовали по делу о хищении государственного имущества и средств в отдельно крупных размерах. Через месяц Печерский суд отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн вместо 1,5 млрд. В том же году дело закрыли, а обвинения сняли.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира