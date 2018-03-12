Адвокат лидера "Руха нових сил" Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий убежден, что Генеральная прокуратура Украины остановила расследование уголовного производства по статье о содействии преступной организации, "признав необоснованность подозрения Саакашвили". 12 февраля Саакашвили выдворили из Украины Фото: ЕРА "Постановлением от 06.03.2018 Генеральная прокуратура Украины решила остановить уголовное производство по Саакашвили, тем самым признав необоснованность подозрения Саакашвили. И в действиях Генпрокуратуры усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины вопреки законодательству и затем просят о международном сотрудничестве, но с целью не потерять авторитет в обществе дело решили "заморозить" на неопределенное время", – сообщил Чернолуцкий.Издание пишет, что в постановлении за подписью начальника отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Ярослава Домбровского говорится, что досудебное расследование остановлено в связи с "необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".8 декабря 2017 года Саакашвили задержали в Киеве и поместили в изолятор временного содержания. Его подозревают в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, представителем Курченко, имя которого не называется, а также человеком из окружения Саакашвили Северионом Дангадзе.Политик заявлял, что с Курченко не знаком и денег от него не брал.Днем 12 февраля 2018 года Саакашвили в одном из киевских ресторанов задержали люди в камуфляжной форме, его вывезли в Польшу, оттуда он отправился в Нидерланды. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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