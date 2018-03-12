На сайте "Миротворец" в связи со встречей президента Украины Петра Порошенко заявили, что эффективность работы украинских блогеров по освещению и анализу происходящего на порядки выше, чем деятельность СМИ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Миротворец": Блогеры успешно атакуют и вытесняют из информационного пространства Украины медиа...лядeй Фото: Александр Ермаков / Gordonua.com в соцсетях."Украинской журналистики не существует. От слова "вообще". Существуют лишь ее атрибуты в виде удостоверений и еще каких-то символов. В Украине есть журналисты, которых очень мало, и огромное количество мeдиа...лядeй с претензиями на право освещения и публикаций исключительно ими", – пишет "Миротворец".По мнению создателей сайта, эффективность работы блогеров в Украине по освещению и анализу происходящих событий на порядки выше, чем деятельность СМИ."Блогеры успешно атакуют и вытесняют из информационного пространства Украины медиа...лядeй, которые ожесточенно сопротивляются этому естественному процессу развития информационного пространства страны. Борьба эта неравная ввиду мощной финансовой поддержки медиа...лядства и наличия у них огромного количества информационных плацдармов. С другой стороны, мотивация блогеров, их патриотизм и требование общества на достоверную и объективную информацию дают им серьезные преимущества", – говорится в сообщении.В "Миротворце" считают, что в ближайшее время ряд СМИ начнут ради своего выживания мимикрировать и предоставлять больше достоверной информации."Мы все в одной лодке под названием Украина. Кто-то сидит на веслах и гребет, кто-то сидит на руле и определяет курс, а кто-то – просто пассажир, который ни хрена не делает. Пассажирам важно помнить: если они начнут пытаться управлять лодкой или пытаться подручными средствами грести, то она перевернется и погибнут все. Их задача – не выеживаться, а помогать тем, кто гребет и управляет... Зрадое...ство украинцев не искоренить. В каждом из нас оно сидит, как геном. Вопрос в том, насколько каждый из нас может контролировать уровень своего зрадое...изма", – заявили в "Миротворце". https://www.facebook.com/myrotvorets.center/posts/1770364463025701 9 марта Порошенко принял участие в закрытой встрече с поддерживающими его блогерами.По информации "Украинской правды", на встрече присутствовали 18 блогеров: Юрий Бирюков, Мирослав Олешко, Александр Нойнец, Игорь Бигдан, Виктор Трегубов, Ярослав Матюшин, Богдан Карпенко, Алексей Петров, Елена Монова, Юрий Гудименко, Мартин Брест, Масон Лемберг, Серж Марко, Филипп Духлий, Дана Яровая, Роман Доник, Денис Пятигорец и Виктор Пузанов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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