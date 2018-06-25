Голодающий в крымском СИЗО украинский активист Владимир Балух 22 июня написал письмо президенту Украины Петру Порошенко, передает со ссылкой на .

Украинец написал, что образованный мир примет во внимание "горький опыт истории" и остановит агрессивные действия Российской Федерации против Украины, сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Facebook.

"Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, есть самой живучей из всех политических "традиций", независимо от цвета флага над Кремлем. Но больше только я хотел бы уберечь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора! Зла на благо не бывает!", - говорится в письме.

Политзаключенный рассказал, что когда 12 июня в оккупированном Крыму оккупанты отмечали День России, то из окон его следственного изолятора раздавались крики "Слава Украине" и пели украинский гимн.

Как известно, Балух голодает с 19 марта, протестуя против приговора в одной из возбужденных в отношении него дел: его приговорили к 3,5 годам заключения в колонии-поселении по обвинению в хранении боеприпасов. Пленник Кремля потерял 30 кг веса за время голодовки, его жизнь под угрозой.

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