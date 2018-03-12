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Мэй: Россия с большой вероятностью стоит за попыткой убийства Скрипаля и его дочери
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12.03.2018 19:54
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Следствие установило, что вещество, которым были отравлены прежний
российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь, ранее производилось в
России. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Мэй обещала объявить о мерах, которые правительство примет в связи
с инцидентом в Солсбери Фото: EPA "Сейчас уже понятно, что
отравление Скрипаля и его дочери вызвал разработанный в России
нервный агент, применяемый в военных целях. Этот тип
нервно-паралитических веществ известен как "Новичок". По данным
лучших мировых военных экспертов Оборонно-технической лаборатории,
привлеченных к расследованию, Россия ранее производила этот агент и
до сих пор сохраняет возможность его производить", – сказала
Мэй."Россия с большой вероятностью стоит за покушением на Сергея и
Юлию Скрипалей", – добавила она.По ее словам, существует только два
возможных объяснения тому, как отравляющее вещество попало в
Солсбери, где была совершено набег."Либо это был акт прямого
действия российского государства против нашей страны, либо
российское правительство утратило контроль над катастрофически
опасными нервно-паралитическими веществами, в результате чего они
попали в чужие руки", – отметила глава
правительства.66-летнего Скрипаля и его дочь
Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления.
Также в больницу доставили сержанта местной полиции
Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.Британская
полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, за
которым стоят власти РФ.Министр иностранных дел Борис Джонсон
подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые
доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля,
вплоть до снижения уровня представительства на футбольном
чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил,
что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к
инциденту.11 марта телекомпания BBC сообщала, что следы
нервно-паралитического вещества, подобного тому, которым отравили
Скрипаля и его дочь, обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где
пострадавшие обедали перед потерей сознания.Скрипаль – прежний
офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу
Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в
результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали.
В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман.
Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.
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