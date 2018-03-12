|Королевский выход: принц Гарри с невестой посетили службу в Вестминстерском Аббатстве
|12.03.2018 20:01
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Во второй понедельник месяца, 12 марта, на территории Великобритании ежегодно празднуют День Содружества наций. Этот праздник, который объединяет 53 страны-участницы, был создан для содействия прогрессу мирового сообщества, поддержки дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества. Темой нынешнего года стала "На пути к общему будущему".
В 2018 году невеста британского принца Гарри Меган Маркл вместе с Елизаветой II, членами королевской семьи, дипломатами приняла участие в традиционном служении в Вестминстерском Аббатстве.
Для светского выхода будущая герцогиня выбрала белоснежное пальто Cream Sculpted Tailoring Crombie стоимостью около 900 долларов, а также платье Amanda Wakeley, дополнила образ клатчем Small Darley Bright Navy Cross и черными лодочками. Звездой образа стала яркая шляпка. В не менее стильных образах предстали Кейт Миддлтон и сама ее Величество королева.
Как сообщал svodka.net.uа, Елизавета II выглядит отлично, благодаря активному образу жизни и правильному питанию. Несмотря на то, что королева может есть все, чего душа пожелает, она предпочитает особенное меню, о котором рассказал Даррен Макгрейди, шеф-повар, работавший в Букингемском дворце с 1982 по 1993 год.
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