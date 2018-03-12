12 марта 2009 года впервые за всю историю еврокубков встретились две украинские команды - "" и "". Было это в 18 Кубка , передает со ссылкой на .

Киевляне и харьковчане пришли к этому разными путями. Осенью "" выступало в Лиге чемпионов, где занял лишь третье место в группе, уступив путевки "Арсеналу" и ". Перебравшись в Кубок , столичные футболисты сумели пройти испанскую "Валенсию" в 1/16 финала - 1:1 в и 2:2 в Валенсии.

"" с трудом пробивался в групповой этап Кубка . Харьков одолел по сумме двух матчей турецкий "Бешикташ" - 0:1 и 4:1. Впоследствии подопечные Маркевича неожиданно выиграли группу с мощными "Галатасараем", "Олимпиакосом", "Гертой" и "Бенфикой". В 1/16 финала "" не оставил никаких шансов "Сампдории" - 1:0 в гостях и 2:0 дома.

К тому времени киевляне единолично лидировали в чемпионате, а харьковчане боролись за второе место с "Шахтером".

В конце матча динамовцы могли увеличить преимущество. Гусев прошел по правому флангу, откатил мяч под удар Милевскому. Артем бил точно в угол, но "" в очередной раз выручил Горяинов

Первая игра проходила в . После 10 минут динамовцы завладели инициативой, но распечатать ворота Горяинова не могли. Шансы имели Милевский, Алиев и герой матчей с "Валенсией" Кравец.

Во втором тайме после розыгрыша углового Артем Милевский пробил головой, мяч срикошетил о голову Вукоевича и залетел в ворота "Металлиста" - 1:0.

Ближе к концу игры гости завладели инициативой, и Джексон Коэльо упал в штрафной после контакта с Сабличем и Михаликом. Однако английский судья нарушения не увидел.

В конце матча динамовцы могли увеличить преимущество. Гусев прошел по правому флангу, откатил мяч под удар Милевскому. Артем бил точно в угол, но "" в очередной раз выручил Горяинов.

В ответном матче за неделю харьковчане вели - 2:0 и 3:1, но выиграли - 3:2. "" прошло дальше благодаря выездным голам.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира