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Защита Курченко намерена обжаловать решение суда о заочном расследовании в отношении него
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12.03.2018 20:02
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Генеральная прокуратура Украины ходатайствовала о специальном
досудебном расследовании в отношении беглого украинского бизнесмена
Сергея Курченко, 7 марта стало известно, что Печерский суд
удовлетворил ходатайство. Защита бизнесмена намерена обжаловать
решение суда. Обвинение оценивает убытки от деятельности Курченко в
5,3 млрд грн Фото: korrespondent.net "Судья не имел права принимать
такое решение. В связи с этим просим его отменить. И хотя в
принципе в законе не сказано о том, что его оспаривают, мы
настаиваем на этом", – сообщил Сухов.По словам защитника, у
него уже есть опыт обжалования постановлений, которые не подлежат
обжалованию."И Высший специализированный суд подтверждал, что
жалоба может быть подана. Поэтому посмотрим", – подчеркнул
Сухов.Во времена президентства Януковича Курченко руководил
компанией "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания"
(ВЕТЭК), которая занималась торговлей сжиженным газом и
нефтепродуктами. В отношении беглого бизнесмена в Украине
расследуется несколько уголовных производств, он объявлен в
международный розыск.20 февраля 2018 года генпрокурор Украины Юрий
Луценко сообщил, что обвинение оценивает убытки от
деятельности Курченко в 5,3 млрд грн. Украинские
власти утверждают, что Курченко получил гражданство
РФ.Генеральная прокуратура Украины ходатайствовала о специальном
досудебном расследовании в отношении Курченко, 7 марта стало
известно, что Печерский суд удовлетворил ходатайство.
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