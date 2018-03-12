Момент койота Вилли для глобальной экономики

Глобальный долг достиг рекордных высот, и нет никаких признаков, говорящих о том, что ситуация может улучшиться в перспективе. Хотя центральные банки пытаются оправдать феномен этих вышедших из-под контроля цифр, сами по себе эти цифры не представляют никакой загадки. Текущее потребление за счет средств, взятых под обещание вернуть их когда-либо в будущем, влечет за собой последствия.

Глобальный долг достиг настолько беспрецедентных размеров, что бо́льшая его часть никогда не будет погашена. И уж точно не в жизни нашего поколения. Возможно, это удастся сделать нашим внукам, но судя по тому, с какой скоростью долги продолжают накапливаться, эта перспектива сомнительна.

На каждого жителя планеты приходится по $30 тыс. Кто конкретно будет оплачивать этот долг?

Экономисты настаивают на том, что финансовый кризис 2007 нельзя было предсказать. Тем не менее на тот момент все признаки неконтролируемого роста кредита были явственно видны. Сегодня экономисты повторяют ту же мантру, несмотря на взмывающий в небеса глобальный долг. Вопрос не в том, может ли лопнуть следующий пузырь. Этот вопрос начинается со слова “когда”.

Математика довольно проста. Чем больше страна увеличивает свой долг, чтобы просто оставаться на плаву, тем быстрее растет вероятность, что растущий долг приведет к ужесточению кредитных условий. Следующим шагом в уравнении является разрыв пузыря и экономический кризис. Это то, что произошло в 1929 году, затем произошло снова в 2007 году, и теперь это происходит сейчас. Прошлое поведение является лучшим предиктором будущего поведения.

Бесконтрольный рост кредита, непременно, замедлит экономический рост США. Вероятно, он не вызовет прямого кризиса в Америке, но другие страны могут оказаться не столь удачливыми.

Такие страны, как Китай, Бельгия, Южная Корея, Австралия и Канада, вырастили беспрецедентный кредитный пузырь, и для контроля над ним у их нет эффективных инструментов. Последующая инфляция или масштабные списания долгов могут привести к глобальной финансовой катастрофе, которую человечеству не доводилось переживать раньше. Нынешний экономический подъем вряд ли продлится и далее.

До 2007 года глобализация, то есть обмен товарами и услугами между странами, находилась на самом высоком уровне своего развития. С тех пор ее рост прекратился. Возможно, мы уже видели пик глобализации. Развивающиеся страны повысили свой уровень жизни, воспользовавшись плодами этого процесса, и теперь дешевые товары больше не пересекают границы с той же самозабвенностью. Страны создают националистические протекционистские меры для защиты своих экономик. Глобализация уступает место “окукливанию”, где движение капитала и товаров через границы ограничивается, а не расширяется. Эти ограничения глобальной торговли наряду с растущей геополитической напряженностью негативно скажутся на глобальной экономической экспансии, при том что глобальный долг по-прежнему продолжает расти беспрецедентными темпами.

Кроме того, глобальная экономика в настоящее время страдает от ограниченного роста производительности труда. Причины этой проблемы – многочисленны: это и стареющая рабочая сила, и сокращение инвестиций, и пренебрежение инфраструктурой, и снижение уровня предпринимательской активности, и общая неопределенность касательно путей решения этих вопросов.

Если мы хотим, чтобы глобальный кризис был предотвращен, то лидеры должны действовать вместо того, чтобы быть в самоуспокоении. Надлежащее обучение навыкам и бо́льший выговор на инвестиции могут привести к росту производительности труда, в результате чего глобальная экспансия может получить новый импульс, столь необходимый для укрощения текущего долгового цикла.

Если лидеры сделают правильный выбор, то наши внуки могут не столкнуться с экономическим кризисом, который в настоящее время является их единственным наследством.

Опубликовано 10.03.2018 г.

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Момент койота Вилли для глобальной экономики

• 12.03.2018

Экономики и рынки, вероятно, уже сорвались с обрыва.

Наш прошлогодний прогноз касательно снижения глобального экономического роста был основан на показаниях нашего Долгосрочного Опережающего Индекса, охватывающего 20 стран. Этот тот самый индекс, который в 2016 году предсказал нам приближение синхронизированного роста глобальной экономики, консенсус по которому начал формироваться лишь весной 2017 года.

Теперь, когда синхронизированный глобальный экономический рост остался виден лишь в зеркале заднего вида, экономический спад уже не является прогнозом, а представляет собой факт.

На приведенной ниже диаграмме показано, что темпы роста валового внутреннего продукта квартал к кварталу в трех крупнейших развитых экономиках — в США, в еврозоне и Японии — снизились. Во всех этих трех экономиках прирост ВВП достиг максимума во втором или третьем квартале 2017 года, после чего этот прирост снизился в четвертом квартале. Это то, как выглядит начало снижения синхронизированного глобального экономического роста.

Тем не менее консенсус касательно перспектив синхронизированного глобального экономического роста настолько всеохватывающ, что никто, похоже, не заметил, что ВВП Южной Кореи сократился в четвертом квартале 2017 года, и это случилось, в частности, в результате самого большого падения экспорта этой страны за последние 33 года. И эта новость появилась, когда страна попала в центр внимания, будучи хозяйкой зимних Олимпийских игр.

Поскольку экономика Южной Кореи крайне зависима от экспорта, эта страна часто воспринимается в качестве канарейки в угольной шахте глобального экономического роста. Таким образом, когда эта азиатская страна показывает более медленный экономический рост, не говоря уже об отрицательном росте, то глобальная экономика получает предупредительный сигнал.

Замедление глобальной экономики становится все более очевидным, на что указывают широко используемые экономические индикаторы. Самые популярные американские метрики показывают смешанную картину. Тем не менее, как мы отметили в конце прошлого года, рынок облигаций, проследовав за американским Краткосрочным Опережающим Индексом, начал ощущать начало замедления темпов роста экономики США несколько месяцев назад. В частности, качественный спред — разница между доходностями мусорных облигаций и доходностями облигаций инвестиционного класса — расширяется уже в течение нескольких месяцев.

Это происходит из-за того, что во время экономического замедления растущий риск дефолта у мусорных облигаций приводит к тому, что их доходности растут быстрее, чем у облигаций инвестиционного класса, которые менее склонны к дефолту. Примечательно, что дифференциал в доходностях сейчас близок к своему самому широкому значению с конца 2016 года, когда консенсус был гораздо более нервным касательно перспектив экономики.

Все это говорит о том, что консенсус снова запаздывает со своим циклическим прогнозом, в то время как глобальные центральные банки, обеспокоенные перегревом экономики, запаздывают еще больше и ошибочно воспринимают синхронизированный экономический рост, состоявшийся в прошлом году, за структурный переход экономики к “нормальному” состоянию. Конечно, ястребиные сдвиги в монетарной политике в условиях экономического спада, приближение которого регуляторы не замечают, редко приводят экономику к чему-либо хорошему.

Нынешняя ситуация напоминает ситуацию из мультфильмов “Хитрый койот и Дорожный бегун”. Увлекшись преследованием своего заклятого врага, койот почти всегда пропускает резкий поворот дороги, забегая за край скалы.

Он слишком поздно понимает, что он оказывается в воздухе, после чего сваливается в пропасть внизу. В этом суть проблемы для глобальных экономик и рынков, которые могут получить неожиданный удар со стороны циклического спада глобального экономического роста.

Опубликовано 09.03.2018 г.

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Бычий рынок, который попадет в учебники истории, и за которым вскоре последует рынок медвежий

• 12.03.2018

Если вам кажется, что акции всегда растут, так это только потому, что они растут действительно очень продолжительное время. Сегодняшний CNBC:

В девятый день рождения бычьего рынка мы показываем, как он позиционируется в истории Индекс Dow вырос в четыре раза во время бычьего рынка, которому в пятницу исполнилось 9 лет.

По данным Leuthold Group, это самый большой и самый долгий бычий рынок для индекса Dow после Второй мировой войны. По информации Leuthold Group, бычий рынок в индексе Dow Jones industrial average — который отметил свой девятый день рождения в пятницу – характеризуется самым продолжительным по времени сроком жизни и самой большой процентной прибавкой со времен Второй мировой войны. Как отмечает LPL Financial, соответствующий бычий рынок в индексе S&P 500 является вторым по величине и вторым по продолжительности бычьим рынком, уступив только рыночному ралли 1990-х годов, драйвером которого послужили акции технологических компаний. Несмотря на более чем 10-процентную коррекцию в акциях, случившуюся в прошлом месяце после всплеска бычьей активности, Даг Рамси из Leuthold не считает, что с быками уже покончено. “Предположим, что Dow Jones industrial average сумеет превысить свои пики, зафиксированные в конце января, 9 марта или после этой даты, тогда этот циклический бычий рынок станет первым, который когда-либо просуществовал девять лет”, — сказал управляющий Leuthold Рамси. “Исторически сложилось так, что за импульсом, который возносит индекс на циклическую вершину, в течение следующих нескольких месяцев следует еще один импульс, который выдавливает цены к еще более высоким значениям”. Индекс Dow достиг рекордного максимума на отметке 26 616,71 пунктов 26 января этого года, в тот же день S&P 500 установил собственный рекорд на отметке 2 872,87 пунктов. В настоящий момент главные индексы отстоят от своих с рекордных вершин на 6,4% и 4,6% соответственно. Эта диаграмма за авторством Leuthold показывает, как нынешний бычий рынок позиционируется в истории, начиная с 1900 года. Он продлился намного, намного дольше всех прочих бычьих рынков за всю современную финансовую историю. Что касается процентной прибавки, то она занимает третье место, уступив двум бычьим рынкам, которые имели место до Второй мировой войны. Главный инвестиционный стратег LPL Джон Линч сказал, что индекс S&P 500 находится посреди второго по продолжительности и второго по размеру бычьего рынка за всю историю. S&P 500 показал 418-процентный прирост с октября 1990 года по март 2000 года, значительно опередив его нынешнее 302-процентное увеличение по состоянию на 26 января. Этот индекс показал лучшую динамику, чем Dow, потому что в его составе числятся акции технологических компаний.

Подведем итог. За прошедшее столетие было множество бычьих рынков, и в конце концов все они закончились.

Почему они закончились? Это произошло потому, что обычно бычьи рынки являются частью более широкого процесса экономической экспансии, в результате которой в экономике создаются дисбалансы, становящиеся причиной последующего экономического сжатия. Чем дольше продолжаются хорошие времена, тем более самоуверенными становятся инвесторы и предприниматели, и тем более тупые инвестиции они делают. В конечном счете эти инвестиции перестают генерировать достаточный денежный поток для оплаты процентов по связанному с ними долгу или перестают удовлетворять их инициаторов, после чего эти инвестиции в конечном итоге терпят неудачу. Инвесторы, потерявшие деньги в неудачных проектах, удушают своих кредиторов и т. д., вниз по пищевой цепочке, пока все не испытают отвращения к риску. Цены на акции падают, экономика сжимается и цикл начинается снова.

Ключевое предложение здесь – “чем дольше продолжаются хорошие времена”, потому что неэффективные инвестиции являются одновременно и кумулятивными, и прогрессирующими. То есть число плохих решений возрастает, когда люди убеждаются, что “на этот раз все по-другому”, а значит они не могут проиграть.

Почему текущие экономическая экспансия/бычий рынок такие продолжительные – это вопрос, открытый для дискуссий. Однако неоспорим тот факт, что экономика накопила большой объем неэффективных инвестиций. Возможно, самый лучший пример – это то, как корпорации заимствуют сотни миллиардов долларов, чтобы покупать свои собственные акции по рекордно высоким ценам. Если эти акции впоследствии уменьшатся в цене наполовину в течение будущего медвежьего рынка, то сегодняшние бай-бэки в конечном итоге станут классическим примером чрезмерной спеси корпораций.

Другой неоспоримый факт заключается в следующем: базируясь исключительно на исторических прецедентах, этот бычий рынок является древним, что возвещает о его близкой кончине, если она еще не произошла.

Опубликовано 12.03.2018 г.

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