Члены бандформирования «лнр» привезли в морг областной больницы в Луганске труп с простреленной головой. Об этом сказано в сообщении группы «Свердловск – ты должен это знать» в социальной сети, информирует ОстроВ.

«Шо это за мода такая? Привозить в морг тело боевого товарища с простреленной башкой, и не говоря ни слова, отваливать? Это как понимать? Дело в том, что вчера именно так и поступила группа военных товарищей. Приехали в областную больницу на каком-то военном джипике, достали труп Пронина Сергея Александровича, 1989 г.р., жителя г. Ровеньки, и отдали патологоанатому, на мол, занимайся. Где убили, при каких обстоятельствах, а главное кто? — не понятно! Мягко говоря, отношение к своим мертвецам — не очень», — пишет источник, вероятно, знакомый с ситуацией, информирует svodka.net.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира