По информации украинских пограничников, гранату в Донецке 9 марта взорвал житель Луганской области, пытавшийся скрыться от "правоохранителей ДНР". Погиб он сам, а также случайно оказавшаяся рядом жительница Киева. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Взрыв гранаты стал причиной гибели двух человек в Донецке Фото: pexels.com Инцидент произошел, когда сотрудники "МВД ДНР" пытались поймать жителя оккупированной части Луганской области, который подозревался в торговле оружием. Пытаясь скрыться, подозреваемый остановил проезжавший мимо бус, выяснили пограничники."Водитель притормозил, увидев жестикулировавшего молодого человека, и дал ему возможность сесть в машину, где находились гражданские. В этот момент у него разорвалась граната. В результате взрыва погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева на похороны дедушки. На месте скончался и сам подозреваемый. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.Непрофессиональные действия "МВД ДНР", ставшие причиной гибели и ранений гражданских лиц, сепаратистские СМИ пытаются выдать за действия мифических украинских диверсантов, отмечают в Госпогранслужбе Украины.Взрыв произошел в Кировском районе Донецка днем 9 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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