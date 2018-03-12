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Жертвой взрыва в Донецке стала киевлянка, приехавшая на похороны дедушки - Госпогранслужба
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12.03.2018 20:26
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По информации украинских пограничников, гранату в Донецке 9 марта
взорвал житель Луганской области, пытавшийся скрыться от
"правоохранителей ДНР". Погиб он сам, а также случайно оказавшаяся
рядом жительница Киева. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Взрыв гранаты стал причиной гибели двух человек в
Донецке Фото: pexels.com Инцидент произошел, когда сотрудники "МВД
ДНР" пытались поймать жителя оккупированной части Луганской
области, который подозревался в торговле оружием. Пытаясь скрыться,
подозреваемый остановил проезжавший мимо бус, выяснили
пограничники."Водитель притормозил, увидев жестикулировавшего
молодого человека, и дал ему возможность сесть в машину, где
находились гражданские. В этот момент у него разорвалась граната. В
результате взрыва погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из
Киева на похороны дедушки. На месте скончался и сам подозреваемый.
Еще шесть человек получили ранения различной степени
тяжести", – говорится в сообщении.Непрофессиональные действия
"МВД ДНР", ставшие причиной гибели и ранений гражданских лиц,
сепаратистские СМИ пытаются выдать за действия мифических
украинских диверсантов, отмечают в Госпогранслужбе Украины.Взрыв
произошел в Кировском районе Донецка днем 9 марта.
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