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Катя Осадча і Юрій Горбунов провели вікенд у Стамбулі (ФОТО)
12.03.2018 20:32
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Подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов, поки ще не почалися прямі ефіри шоу "Голос країни-8", мають вільні вихідні, тож цим вікендом їх можна було зустріти у Стамбулі, звідки вони поділилися світлинами в Інстаграмі.

Закохані побували в султанському палаці Тупкапи і Блакитній мечеті, а також відпочили на березі моря.

Як завжди, спільних світлин в акаунтах Каті та Юри немає, зате окремих і яскравих - хоч відбавляй!

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 11 Бер 2018 р. о 7:34 PDT



Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 11 Бер 2018 р. о 9:25 PDT



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