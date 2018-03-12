|Катя Осадча і Юрій Горбунов провели вікенд у Стамбулі (ФОТО)
|12.03.2018 20:32
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Подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов, поки ще не почалися прямі ефіри шоу "Голос країни-8", мають вільні вихідні, тож цим вікендом їх можна було зустріти у Стамбулі, звідки вони поділилися світлинами в Інстаграмі.
Закохані побували в султанському палаці Тупкапи і Блакитній мечеті, а також відпочили на березі моря.
Як завжди, спільних світлин в акаунтах Каті та Юри немає, зате окремих і яскравих - хоч відбавляй!
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