На территории Запорожской области житель во время случайной ссоры с отцом убил его кухонной вилкой. О происшествии сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"10 марта 2018 гражданин П. в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего проживания в селе Владимирское Запорожского района области, в помещении кухонной комнаты дома, на почве возникшей ссоры со своим 68-летним отцом, нанес удар металлической вилкой в область грудной клетки последнего, причинив смерть потерпевшему", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в нынешнее время местная прокуратура №2 начала процессуальное руководство в уголовном производстве по части 1 статьи 115 - умышленное убийство УК Украины.

Как сообщал svodka.net, 11 марта, близко поселка Новая Збурьевка Херсонской области произошел конфликт между военнослужащими и гражданскими, в результате которого погиб 19-летний парень . Стоит отметить, что по данному факту проводится следствие.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира